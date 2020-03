Elite saison 3 : un acteur lâche un gros spoiler sur Instagram 😱

AprĂšs la mort de Marina (Maria Pedraza) et la (fausse) disparition de Samuel (Itzan Escamilla), la saison 3 de Elite s'annonce de nouveau mortelle. Eh oui, on a pu le voir dans le premier trailer : Polo (Alvaro Rico) va mourir et on imagine que les Ă©pisodes vont se focaliser sur l'enquĂȘte autour de son meurtre. L'acteur a dĂ©jĂ rĂ©agi au destin de son perso et on dirait qu'il n'a pas dĂ©cidĂ© de garder le suspense maintenant que la bande-annonce a Ă©tĂ© diffusĂ©e. Dommage pour ceux qui ne l'avaient pas vue !

Alvaro Rico dévoile la mort de Polo à ses abonnés

J-9 avant le retour d'Elite sur Netflix ! Histoire de faire un max le buzz avant la mise en ligne des 8 Ă©pisodes vendredi prochain, Alvaro Rico n'a pas fait les choses Ă moitiĂ© : l'acteur qui s'est sĂ©parĂ© de Ester Exposito a dĂ©voilĂ© la mort de Polo sans pression, directement sur son compte Instagram. On peut y voir une photo Polo est au sol, en sang. Sympa ! Ce sont ces 3,7 millions d'abonnĂ©s qui ont dĂ» ĂȘtre contents...