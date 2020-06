Elite saison 4 : quatre nouveaux acteurs au casting ? Les photos qui semblent le prouver

Diego Martin : On termine avec un acteur plus âgé (et qui ne sera donc pas élève) : Diego Martin. A 45 ans, l'acteur espagnol a une belle carrière derrière lui au théâtre, au cinéma et à la télévision. Il a notamment joué dans les séries Aquí no hay quien viva, Hermanos y Detectives et Velvet Colección. Au cinéma, vous avez pu le voir dans Trois mètres au-dessus du ciel et dans Rec 3 Genesis.