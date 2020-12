Après toi, le chaos : une saison 2 possible ? Le créateur répond

Après La Casa de Papel, Elite, Valeria ou encore Quelqu'un doit mourir, Netflix a dévoilé en fin de semaine dernière sa nouvelle série espagnole : Après toi, le chaos (El desorden que dejas en espagnol). Basée sur un roman de Carlos Montero (qui est aussi le créateur de la série et le co-créateur d'Elite), elle raconte en parallèle l'histoire de Viruca (Bárbara Lennie), professeure au lycée de Novaritz, et de sa remplaçante Raquel (Inma Cuesta). Viruca s'est suicidée quelques semaines avant l'arrivée de Raquel et cette dernière va mener l'enquête pour découvrir ce qu'il lui est réellement arrivé.

Après toi, le chaos n'aura pas de saison 2

Après toi, le chaos est considérée comme une mini-série et comme l'a dévoilé Carlos Montero, une saison 2 n'est pas au programme. Interrogé par SensaCine, le créateur et auteur a dévoilé qu'une suite n'était pas en projet. "C'est une mini-série. Elle est basée sur un livre. J'aime les séries qui ont beaucoup de saisons mais seulement quand elles sont conçues pour ça. J'aime par exemple Elite ou Grey's Anatomy. Je voudrais qu'elle dure 20 saisons. Mais celle-ci n'en aura qu'une" a-t-il confié.

Pour appuyer son propos, le créateur a cité l'exemple de Big Little Lies, prévue pour ne durer qu'une saison mais qui en avait eu une deuxième. Carlos Montero confie aussi qu'il n'a pas d'idée valable pour une suite. "Que pourrais-je faire s'il y avait une deuxième saison ? Raquel deviendrait détective privée ? Ça n'a aucun sens. J'ai dû conclure l'histoire et ça a été fait ainsi. Comme dans le roman" ajoute-t-il. Une réponse claire et sans détour.

Après toi, le chaos n'est pas la seule série de Netflix qui n'aura pas de suite : la plateforme a aussi confirmé que l'un des plus gros succès de l'année, Le Jeu de la Dame, n'aura pas de saison 2.