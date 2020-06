Valeria : la série Netflix renouvelée pour une saison 2, que se passe-t-il dans le livre ?

Que se passe-t-il dans le roman ?

Dans le dernier épisode de la saison 1, Valeria quitte son mari Adrian et ne se met pas en couple avec Victor, souhaitant prendre son temps. Elle se retrouve aussi face à un ultimatum : sortir son premier roman sous son vrai prénom ou sous un pseudo masculin pour attirer encore plus de lecteurs et ainsi remporter plus d'argent.

Dans le deuxième roman, Dans le miroir de Valeria, l'histoire est un peu différente puisque Valeria en est déjà à son deuxième bouquin, dans lequel elle dévoile aussi la vie intime de ses copines Lola, Nerea et Carmen, qui ne sont au courant de rien. Elle fréquente Victor, mais commence à s'interroger sur leur relation. Est-elle allée trop vite avec lui ? De son côté, Lola se demande si elle a toujours des sentiments pour son amant marié. La suite de Valeria, qui pourrait avoir quatre saisons, s'annonce croustillante !