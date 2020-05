Valeria : les 6 plus grosses différences entre la série et le livre

1. Des changements physiques

Si Valeria, jouée par Diana Gomez de La Casa de Papel, est rousse est mince dans la série, ce n'est pas vraiment le cas dans les romans d'Elisabeth Benavent : elle est décrite avec des formes dans le texte. Autre changement physique : Nerea a les cheveux longs et raides dans les livres tandis qu'elle est blonde et bouclée dans le nouveau show espagnol de Netflix.

2. La carrière de Valeria

Dans la série de María López Castaño, Valeria essaie tant bien que mal d'écrire son premier roman. Ses histoires proposées ne conviennent pas à son éditeur, mais sa rencontre avec le beau Victor (Maxi Iglesias qui n'était pas le premier choisit pour ce rôle) va lui redonner pas mal d'inspirations. Elle travaille aussi en tant que agent de sécurité dans un musée. Dans le livre, le personnage principal a déjà publié son premier bouquin. Après l'énorme succès de celui-ci, son éditeur lui demande d'en écrire un deuxième. La panne d'inspi intervient à ce moment précis.

3. Des scènes plus érotiques

Un peu comme avec After - Chapitre 1, la série Valeria a censuré quelques scènes érotiques. La saga littéraire est beaucoup plus hot et les scènes de sexe sont plus détaillées : "sa culotte est mouillée" ou encore "ses mamelons se sont durcis", peut-on par exemple lire dans l'oeuvre d'Elisabeth Benavent. Les spectateurs ont quand même le droit à des séquences caliente dans le show Netflix, mais y en aura-t-il plus dans la potentielle saison 2 ? Affaire à suivre.