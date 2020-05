Valeria : une saison 2 est-elle possible pour la série de Netflix ?

Mise en ligne le 8 mai 2020, la nouvelle série espagnole Netflix, Valeria, séduit chaque jour un peu plus d'abonnés : elle est d'ailleurs toujours dans le top 10 de Netflix France. Vous ne l'avez pas encore commencé ? Pas de soucis, il n'est pas trop tard. Ah, vous ne connaissez pas l'histoire ? Eh bien, le show, adapté des romans à succès d'Elisabeth Benavent, est centré sur Valeria, une auteure qui n'arrive pas à écrire son premier livre. Son quotidien va être totalement bouleversé après une rencontre inattendue. Son mariage avec Adri fera-t-il le poids face à cette situation ? En parallèle, on suit les histoires toutes aussi folles de ses trois meilleures amies Lola, Carmen et Nerea.

La saison 2 de Valeria en bonne voie

Si vous avez terminé la série, vous savez donc que Valeria, jouée par Diana Gomez de La Casa de Papel, se sépare d'Adrian, mais ne se met pas en couple avec Victor (Maxi Iglesias de Physique ou Chimie) et s'apprête à publier son premier roman... avant que son éditeur ne lui propose un ultimatum. Soit, Valeria signe son livre avec un nom masculin, pour attirer encore plus de lecteurs, soit elle perd le contrat. La saison 1 se termine sur le choix de l'héroïne. Que va décider Valeria ? Se mettra-t-elle officiellement en couple avec le beau Victor ? Cette fin laisse donc une porte ouverte à une saison 2.

D'autant plus qu'une suite est totalement possible puisque la saga littéraire d'Elisabeth Benavent, dont s'est inspirée la série, comporte 4 romans au total, Dans les pas de Valeria, Dans le miroir de Valeria, Dans les hauts et bas de Valeria et Passionnément Valeria. Il y a encore donc pas mal de matière à explorer. D'ailleurs, selon la presse espagnole, la saison 2 de Valeria serait en bonne voie : Netflix aurait même commencé la production, mais aurait dû la stopper à cause de l'épidémie de coronavirus. Elle reprendra une fois la situation sanitaire rétablie.

Diana Gomez (Valeria) a déjà des idées pour la suite

Si pour le moment, Netflix n'a encore rien annoncé, Diana Gomez (Valeria) a déjà des idées pour son personnage pour la potentielle saison 2 : "J'aimerais que Valeria ait plus confiance en elle. Malgré tous les problèmes rencontrés, tous les ennuis qu'elle peut avoir, je voudrais qu'elle ait confiance en elle, qu'elle se sente en sécurité, et qu'elle n'abandonne jamais ses amis", a confié l'actrice en interview avec Sensacine.