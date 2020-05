Valeria : aviez-vous remarqué que l'actrice principale a joué dans La Casa de Papel ?

Valerie est une vraie série de filles comme on les aime, un peu à la Sex and the City ou encore Desperate Housewives. Entre drama, histoires d'amour, trahisons, mensonges... tous les ingrédients sont réunis pour réaliser une bonne comédie romantique dont l'histoire est centrée sur Valeria, une auteure en panne d'inspiration qui va faire une rencontre bouleversante remettant en question son mariage avec Adri. On suit en parallèle les péripéties de ses trois meilleures amies Lola, Carmen et Nerea.

Tatiana de La Casa de Papel dans Valeria

Si Lola et Carmen et Nerea vous sont inconnues, le visage de Valeria vous dit sûrement quelque chose, surtout si vous avez regardé la saison 3 et 4 de La Casa de Papel. Vous avez deviné ? Eh bien, Valeria est tout simplement Tatiana, la femme de Berlin dans la série d'Alex Pina.

Ces deux personnages sont joués par l'actrice Diana Gomez, principalement connue en Espagne pour son rôle dans le show Le Secret (El secreto) de Puente Viejo. Même si on ne la voit pas beaucoup dans La Casa de Papel, qui a tout pour avoir une saison 5, Diana Gomez est devenue l'héroïne d'une autre série espagnole Netflix, plutôt pas mal non ?