La Casa de Papel saison 5 : un braqueur infiltré chez les policiers ? La nouvelle théorie

Une photo qui avait pour but d'évoquer la série mais qui a intrigué certains internautes. Sur le web, certains sont donc persuadés que le lieutenant va changer de camp et se rallier aux braqueurs. "En vrai Suarez fait partie de la résistance mais ils veulent le cacher ??" ou bien "Tu rejoins le Professeur ?" peut-on lire en légende de l'image.



Evidemment, on imagine que Mario de la Rosa n'aurait pas spoilé à ce point la série et cette théorie semble quand même un peu tirée par les cheveux. On croit beaucoup plus au fait qu'Alicia puisse s'associer au Professeur dans la possible suite de la série. Quoiqu'il en soit, il faudra attendre avant de savoir ce qui nous attend ! Oui, ça va être looong !