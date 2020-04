La Casa de Papel saison 5 : 8 théories sur la suite

8. Alicia et Tatiana sont la même personne

Oui, on sait, on avait déjà cette théorie pour la saison 4 mais on a de nouveaux arguments ! Dans les huit nouveaux épisodes, on en a pas appris plus sur Tatiana, la femme de Berlin. Mais par contre, on en sait plus sur le mari d'Alicia. Ce dernier s'appelait German et est mort d'une maladie. German, comme Germany (Allemagne en anglais) dont la capitale est... Berlin ! Une preuve de plus qu'Alicia et Tatiana sont liées ? Pas impossible.