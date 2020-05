Valeria : Maxi Iglesias a failli ne pas jouer Victor, découvrez quel autre acteur avait été choisi

Les fans sous le charme de Maxi Iglesias

Alors que Valeria, jouée par Diana Gomez aka Tatiana dans La Casa de Papel, est en panne d'inspiration pour son premier roman, elle fait la connaissance du beau Victor (Maxi Iglesias). Cette rencontre va complètement bouleverser son quotidien ainsi que sa relation avec ses trois meilleures amies Lola, Nerea et Carmen et son mariage avec Adrian. On ne va pas se le cacher, on aimerait tous (ou presque) être à la place de Valeria. En tout cas, la présence de Maxi Iglesias, connu pour son rôle dans la série Physique ou Chimie, au casting a ramené quelques spectateurs supplémentaires. L'acteur fait d'ailleurs l'unanimité sur Twitter.