Valeria : 4 saisons pour la série Netflix ?

Après ses brèves apparitions dans les saisons 3 et 4 de La Casa de Papel, Diana Gomez est aujourd'hui l'héroïne de la série Valeria, qui est une adaptation du premier roman de la saga littéraire d'Elisabeth Benavent. Si elle reste plutôt fidèle au bouquin, la créatrice María López Castaño et les scénaristes ont changé quelques détails comme la sexualité de Nerea ou encore la relation entre Valeria et Victor (Maxi Iglesias). D'autres changements seront-ils au programme ?

4 saisons pour la série Valeria ?

Cette question reste un mystère pour le moment puisque Valeria n'a pas encore été renouvelée pour une saison 2 par Netflix. En tout cas, la série espagnole pourrait très bien avoir 4 saisons en tout puisque Elisabeth Benavent a écrit quatre livres sur les aventures de Valeria et ses meilleures amies Lola, Nerea et Carmen, jouées par Silma Lopez, Teresa Riott et Paula Malia. Il y a Dans les pas de Valeria, Passionnément Valeria, Les hauts et les bas de Valeria et Dans le miroir de Valeria.

Les trois actrices se sont d'ailleurs confiées sur cette possibilité en interview avec El Periodico : "Pour le moment, nous sommes concentrées sur la première saison. Nous sommes pratiquement toutes des actrices inconnues et Valeria est un peu comme notre première fois. Nous ne savons rien et même si nous savions quelque chose, nous ne pourrions pas le dire." Netflix peut donc compter sur les filles pour garder des secrets.