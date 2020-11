Le Jeu de la dame : une saison 2 pour la série ? Netflix s'exprime enfin

Netflix a expliqué que Le Jeu de la dame est une mini-série et a précisé la définition de ce terme : "nom féminin", "série dont l'histoire tient en un seule saison. Elle n'a pas vocation à en avoir d'autres" comme par "exemple : j'ai regardé Unbelievable, ça se regarde rapidement ! C'est une mini-série". La plateforme de streaming a ainsi affirmé qu'il n'y aura pas de saison 2 à la mini-série qui suit les aventures d'une surdouée des échecs.

Les twittos ont des avis partagés

L'actrice Anya Taylor-Joy, qui joue Beth Harmon, et le producteur exécutif, William Horberg, qui avaient été interrogés par Town & Country à propos d'une saison 2 avaient indiqué être satisfaits de la fin de la saison 1. Et qu'en pensent les fans ? Dans les réponses du tweet, les internautes sont en grande partie déçus. Pour eux, c'est "trop court et frustrant", c'est "dommage pour Le Jeu de la dame, c'est devenu ma série préférée", "Je savais que Le Jeu de la Dame était une mini-série, ça m'a pas empêché de la dévorer... et maintenant je regrette car je sais que y aura plus de saison à découvrir" ont-ils aussi déclaré.

D'autres twittos en revanche sont contents que la mini-série finisse ainsi : "C'est frustrant de pas avoir de suite mais en même temps faire durer une série qui nécessitait qu'une saison c'est affreux", "Des fois c'est pas plus mal que ça s'arrête sur une bonne note".