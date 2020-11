Le Jeu de la dame : la série est-elle inspirée d'une histoire vraie ?

Disponible depuis le 23 octobre sur Netflix la saison 1 de la série Le Jeu de la dame attire de plus en plus d'abonnés. Si on ne sait toujours pas si la série aura une saison 2 (même si c'est mal parti si on en croit le showrunner), certains se demandent si l'histoire de Beth Harmon est basée sur une histoire étant réellement arrivée.

Non, Beth Harmon n'a pas vraiment existé mais...

La réponse est non ! Avant d'être une série, Le Jeu de la dame (ou The Queen's Gambit en anglais) est d'abord un roman publié en 1983 par Walter Tevis. Il aura fallu presque 40 ans pour que l'oeuvre soit adaptée devant les caméras ! L'auteur est décédé en 1984 mais s'était confié sur l'origine de son livre. Il ne s'est en fait pas basé sur le parcours d'une femme ayant réellement existé mais sur plusieurs expériences qui lui sont arrivées lors de sa jeunesse. Walter Tevis était en effet fan d'échecs et a même participé à des compétitions mais pas au même niveau que le personnage joué par Anya Taylor-Joy (l'actrice a même dû apprendre à jouer aux échecs pour tourner dans la série).

Autre facette de Beth inspirée par l'expérience de l'auteur ? Son addiction à la drogue. "Quand j'étais jeune, on m'a diagnostiqué un rhumatisme cardiaque et on m'a donné beaucoup de médicaments à l'hôpital. C'est de là qu'est venue l'addiction à la drogue de Beth. Ecrire cela a été cathartique" avait-il confié au New York Times lors de la série de son livre. Le parcours de Beth est donc 100% fictif.

