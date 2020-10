Le Jeu de la dame : une saison 2 pour la série ? Anya Taylor-Joy répond

On n'a jamais autant été passionnés par les échecs ! Dans Le Jeu de la dame adapté du roman de 1983 signé Walter Tevis, on suit le parcours de la jeune Beth Harmon qui va s'imposer dans ce monde très masculin et enchaîner les compétitions. Pour les besoins de la série, l'actrice Anya Taylor-Joy a dû apprendre à jouer aux échecs comme une pro... mais va-t-elle renouer avec le jeu dans une possible saison 2 ?

Anya Taylor-Joy prête pour une saison 2 du Jeu de la dame ?

Pas si sûr... En effet, Le Jeu de la dame est considérée comme une mini-série en 7 épisodes et la suite n'existe pas en livre. Bien évidemment, Netflix pourrait décider de commander une suite vu le succès du show mais ça s'annonce assez compliqué. En tout cas, Anya Taylor-Joy a avoué ne pas être contre reprendre son rôle... bien qu'elle soit satisfaite de la fin. "J'adore ce personnage et j'aimerais revenir si on me le demandait mais je pense que nous laissons Beth à un bon endroit." a-t-elle expliqué à Town & Country Magazine.

Un sentiment partagé par le producteur exécutif William Horberg qui, lui, laisse clairement entendre qu'une possible saison 2 du Jeu de la dame n'est pas à l'ordre du jour. "La dernière scène nous semble une belle note pour terminer la série donc je ne suis pas sûr que nous voulons continuer. Peut-être que nous pouvons laisser le public imaginer ce qui pourrait arriver après" a-t-il expliqué, également à Town & Country. Vous l'avez compris, c'est mal barré pour une suite...