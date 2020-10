Le Jeu de la dame : Anya Taylor-Joy ne savait pas jouer aux échecs avant le tournage

En plus de La Révolution, Grand Army et Barbares, Netflix a aussi mis en ligne récemment une toute nouvelle série : Le Jeu de la dame. Elle est adaptée du roman du même nom (The Queen's Gambit en version originale) publié en 1983 par Walter Tevis. L'action est centrée sur une jeune orpheline qui, à l'âge de 8 ans, se découvre un talent pour les échecs. Les 7 épisodes de la mini-série racontent donc son ascension alors qu'elle enchaîne les compétitions dans ce milieu très masculin.

Anya Taylor-Joy a appris les échecs pour la série

Dans le rôle principal de Beth Harmon, on retrouve Anya Taylor-Joy que vous avez déjà vu à l'écran dans Peaky Blinders ou bien dans Split et Glass. L'actrice l'avoue : elle n'y connaissait strictement rien aux échecs avant d'obtenir le rôle. Mais elle n'a pas voulu improviser et a donc appris à jouer et pas avec n'importe qui ! En effet, elle a été coachée par Bruce Pandolfini, l'un des joueurs les plus connus au monde. "C'était important pour moi de comprendre la théorie. Je ne pouvais pas débarquer et ne pas savoir de quoi je parlais" avoue la star à Entertainment Weekly. Cependant, les scènes des matchs ont été compliquées à tourner pour elle. "Je ne pouvais pas me souvenir de ces séquences sans devenir folle. J'apprenais les matchs cinq minutes avant, j'ai vu ça comme une chorégraphie des doigts" ajoute Anya Taylor-Joy.

Des matchs tournés par les acteurs

Oui, toutes les scènes d'échecs ont bien été tournées par les acteurs, sans doublure. Plusieurs consultants, spécialistes des échecs, ont chorégraphiés les matchs mais les mouvements ont tous été effectués par ceux que l'on voit à l'écran. "Ils font toujours les mouvements et tous sont réels. Vous pouvez mettre pause à chaque moment, c'est un vrai jeu. Il y a même une séquence où on ne voit pas le plateau mais ils bougeaient réellement les pièces. Les acteurs savaient exactement où chaque pièce devait aller" a expliqué Scott Frank, scénariste et réalisateur de la série.