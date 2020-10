Barbares saison 2 : une suite possible sur Netflix ? Les créateurs se confient

Après Dark, c'est une nouvelle série allemande qui vient de faire son apparition sur Netflix : Barbares. Au programme ici ? Pas de voyage dans le temps, mais un véritable retour en arrière puisque l'histoire nous amène en l'an 9 après Jésus-Christ, en plein coeur de la Bataille de Teutobourg qui a vu les Romains et les Germains se livrer un combat violent et meurtrier.

Une série qui mélange réalité et fiction

Une nouvelle série historique donc, qui n'a pas empêché l'équipe créative d'y intégrer de nombreux éléments de fiction. Interrogé par BusinessInsider sur la part entre le réel et le fictif dans cette histoire, Arne Nolting (co-créateur) a confié, "Notre approche était la suivante : restons le plus authentiques possible et comblons les trous avec des histoires passionnantes et de l'émotion."

A ce sujet, Nolting a pris pour exemple la relation entre Arminius et Varus que l'on peut suivre à l'écran, "Personne ne sait réellement à quoi ressemblait leur histoire. On a donc fait le choix d'élever cette relation afin de l'amener vers quelque chose de plus fort." Des propos partagés par Andreas Heckmann (co-créateur), qui a de son côté ajouté, "Barbares n'est pas un documentaire, mais une fiction. Notre but est de divertir et ce à travers un cadre authentique". Pour faire simple, Barbares est à l'image de ce que peut régulièrement faire Vikings avec ses personnages, ce qui n'est pas pour nous déplaire.

Une suite possible

De quoi ainsi comprendre que la série, malgré ce cadre historique, a le potentiel pour durer quelques années sur la plateforme ? Tout à fait. Si le duo n'est pas encore tourné vers l'avenir, "On est pour l'instant très heureux de voir que la série est aussi populaire que ce que nous espérerions", il ne s'interdit néanmoins pas d'offrir une suite à Barbares, "Que va-t-il se passer ensuite ? Il va falloir attendre. Mais il y a suffisamment de matières pour une saison 2".

Reste désormais à espérer que Netflix, qui a pris la fâcheuse habitude d'annuler ses séries de façon précoce ces dernières semaines, sera du même avis...