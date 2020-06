Dark saison 3 : on a vu les épisodes, voici ce qui vous attend

Dans un autre monde

Comme l'a teasé la fin de la saison 2 de Dark et la bande-annonce de la saison 3, la série nous emmène dans un autre monde pour sa saison 3. La nouvelle Martha n'avait pas menti, elle n'est pas celle que Jonas connaît et cache bien des secrets. Ce nouveau monde que va découvrir l'ado est d'ailleurs très différent de celui qu'il connaît mais on n'en dira pas plus pour préserver le suspense ! Sachez que malgré ce nouveau monde, le voyage dans le temps n'est pas du tout abandonné, au contraire. De nouvelles époques vont même être explorées et d'autres approfondies. De quoi en apprendre plus sur le passé, le présent, le futur... et de quoi nous dérouter encore plus à certaines moments. Dark ne serait pas Dark si on comprenait tout !

La saison de Martha

Dans les deux premières saisons, c'est le personnage de Jonas qui était au centre de Dark. Rassurez-vous, il est bien toujours là et est toujours aussi important. Mais si on ne devait retenir qu'un personnage dans cette saison 3, ce serait Martha. Lisa Vicari peut briller comme elle le mérite dans les épisodes grâce à un rôle encore plus important et déterminant. Evidemment, le reste du casting est tout aussi brillant, mais ça, on le savait déjà.

Des surprises, encore des surprises

La saison 2 de Dark contenait son lot de surprises et de révélations inattendues. Et c'est toujours le cas dans la saison 3. Comme avait prévenu Baran bo Odar, vous n'aurez pas les réponses à toutes vos questions mais de gros mystères vont tout de même trouver des réponses dans ces huit épisodes. Mais la série continue aussi d'explorer la psychologie de ses personnages, leurs peurs, leurs souhaits et à travers elle, la nature humaine dans son ensemble.

Et cette fin alors ?

On a juré de ne rien dire sur la fin de Dark mais promis : vous allez bien comprendre ce qu'il se passe. C'était un peu notre appréhension avant de découvrir les derniers épisodes, connaissant la tendance de la série à jouer avec notre cerveau. Mais au final, les pièces du puzzle se mettent en place et, même s'il peut paraître un peu rapide, le dénouement est à la hauteur de nos attentes et de la série. Et c'est bien frustrant de ne pas pouvoir en dire plus !

Les huit épisodes de Dark sont disponibles sur Netflix.