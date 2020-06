Dark saison 3 : une bande-annonce où on a (presque) tout compris

Si certaines séries ne font pas trop appel à notre intelligence et peuvent se regarder en mode détente totale sur notre canap', ce n'est pas DU TOUT le cas de Dark disponible sur Netflix. Le show allemand de Baran bo Odar nous transporte à travers les époques pour suivre le destin de Jonas. Tous les 33 ans, l'histoire se répète et le monde est désormais menacé par une apocalypse. Dans les ultimes moments de l'épisode 8 de la saison 2, une nouvelle Martha débarquait alors que le personnage était censé être mort. Une scène que l'on retrouve au tout début de la bande-annonce de la troisième et dernière saison de la série.

Rendez-vous dans un autre monde

Après un voyage à travers les époques, c'est à travers les mondes que va nous emmener Dark. Et oui, comme on pense l'avoir compris dans le trailer (mais bon connaissant la série, on pourrait avoir tort), Martha et Jonas vont se lancer dans une quête pour découvrir l'origine de l'apocalypse. Un voyage qui va emmener l'ado dans un autre monde, celui de cette nouvelle Martha. En effet, au fil de la vidéo, on peut découvrir que deux versions des personnages existent (on peut voir deux Katharina, deux Elisabeth et deux Ulrich). Les deux adolescents vont-ils réussir à sauver leurs mondes respectifs ? Ce n'est pas gagné si on en croit les images ! Une chose est sûre : cette saison 3 de Dark s'annonce toujours aussi surprenante et déstabilisante.

La saison 3 de Dark sera dispo le 27 juin sur Netflix.