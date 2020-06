Vikings saison 6 : la série est-elle fidèle à la réalité historique ? Le créateur se confie

Une série proche de la réalité ?

Vikings est-elle une série crédible ? C'est la question que l'on peut logiquement se poser en découvrant ses épisodes. Si la fiction imaginée par Michael Hirst est portée par certains personnages historiques, d'autres sont tirés de légendes ou sont spécifiquement inventés pour les besoins de l'histoire. De même, certaines intrigues semblent purement fictives, quand des détails dans les décors, costumes ou coutumes peuvent parfois donner l'impression d'être simplement le fruit de clichés partagés depuis des années.

Alors, qu'en est-il vraiment ? Interrogé à ce sujet par History Extra, Michael Hirst a confessé qu'il lui était effectivement difficile de rester continuellement fidèle à l'Histoire, "Si je compare au nombre très importants de documentations que j'avais durant le règne d'Henry VIII sur la série Les Tudor, je n'ai ici qu'un nombre très limité de véritables informations sur les Âges obscurs. (...) J'adorerais par exemple que l'on trouve un vrai navire de Viking en bon état au milieu de l'océan afin que l'on puisse en découvrir plus sur cet aspect de leur vie".

"On veut rester le plus authentique possible"

Cependant, le créateur l'a aussitôt assuré, s'il est obligé d'aller au-delà des faits par instant, "Je dois utiliser les faits et développer des personnages en allant plus loin que ce que l'on sait, parce que parfois les registres historiques sont très fins", il s'impose une certaine rigueur, "Je commence toujours quelque chose à partir de faits historiques. (...) Je tente le plus possible de ne pas être trop inventif. On veut rester le plus authentique possible."

Et pour cela, il peut compter sur Justin Pollard, son conseiller historique, "Tout ce que je fais commence par des recherches historiques. Il me donne énormément de documents et je lis beaucoup. Pas simplement des écrits, mais aussi de la poésie ou de la musique de cette période. (...) L'une des questions que je pose à Justin quand je développe un personnage ou une histoire c'est 'est-ce que c'est plausible ?'."

Selon Michael Hirst, c'est par ailleurs cette question qui permet à une série d'être pertinente ou totalement fictive. Il le rappelle, "Je n'écris pas de la fantasy, ce n'est pas Game of Thrones. Je n'ai pas de dragons, je ne peux pas me permettre d'inventer n'importe quoi, il faut que ça paraisse réel". Aussi, sachant très bien qu'il ne peut "pas toujours demander si c'est 'véridique', parce que personne ne le sait", il doit profiter du fait "qu'on peut toujours se demander si c'est plausible. Ensuite, en tant que scénariste, vous devez chercher à savoir si ça semble fidèle".

Pour faire simple : non, regarder Vikings ne remplacera jamais un cours d'Histoire, mais oui, la série ne raconte pas toujours n'importe quoi.