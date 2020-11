Harry Potter, Avengers... 12 personnages de films et séries inspirés de vraies personnes

5. Max Goodwin (New Amsterdam)

Si Meredith Grey de Grey's Anatomy, Shaun Murphy de Good Doctor ou Conrad Hawkins de The Resident sont des personnages 100% fictif, ce n'est pas le cas du héros de New Amsterdam, Max Goodwin. Comme nous l'avait confié Ryan Eggold en interview, le personnage est inspiré par Eric Manheimer qui est devenu en 1997 le directeur médical de l'hôpital Bellevue à New York et a publié en 2012 le livre Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, qui a servi d'inspiration pour la série médicale.