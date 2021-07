New Amsterdam : qui est le vrai médecin qui a inspiré le personnage de Max Goodwin ?

Si Meredith Grey ou Shaun Murphy n'existent pas dans la vie, Max Goodwin est bien inspiré d'un vrai médecin. Dans New Amsterdam, le personnage joué par Ryan Eggold débarque à l'hôpital dans le but de réorganiser les services et d'améliorer la qualité des soins. Une mission que c'était aussi donné le vrai Max Goodwin, Eric Manheimer.

Eric Manheimer, le vrai médecin qui a inspiré New Amsterdam

C'est en 1997 que Eric Manheimer est devenu le directeur médical de l'hôpital Bellevue à New York. Toujours médecin à l'heure actuelle, il a tout de suite compris que de nombreux changements seraient nécessaires afin d'améliorer l'expérience des patients dans son établissement. En 2012, il publie le livre Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital qui a inspiré New Amsterdam et dans lequel il décrit le parcours de 12 patients dans son hôpital.