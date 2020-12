Tiny Pretty Things saison 2 : une suite possible pour la série de Netflix ?

Une suite pour Tiny Pretty Things ?

Tiny Pretty Things, c'est la nouvelle série de Netflix mise en ligne en décembre qui nous amène dans la Archer School of Ballet - une célèbre école de ballet de Chicago (USA), et qui suit le parcours de jeunes danseurs/danseuses prêt(e)s à tout pour réussir à obtenir une carrière professionnelle par la suite. De quoi nous plonger dans une ambiance façon Gossip Girl x Black Swan, d'autant plus qu'un mystère entourant la tentative de meurtre sur une danseuse pèse au-dessus de la tête de tout le monde.

Une série sur l'univers de la danse qui se révèle passionnante et addictive au fil des épisodes, mais dont l'avenir est encore incertain. Entre les réponses apportées dans le dernier épisode de la saison 1 et le fait que Tiny Pretty Things est adaptée d'un roman écrit par Sona Charaipotra et Dhonielle Clayton, dont les dernières pages peuvent faire office de conclusion, une saison 2 ne semble pas être une nécessité. Alors, faut-il craindre de ne pas voir de suite dans le futur ? Peut-être pas.

Un potentiel pour plusieurs saisons

A en croire Damon J. Gillespsie - l'interprète de Caleb Wick, Tiny Pretty Things possèderait un vrai potentiel pour durer plusieurs années. Au micro de Watch With Us, l'acteur a dans un premier temps rappelé qu'il existait déjà le livre Shiny broken pieces à adapter en saison 2, "Nos showrunners travaillent déjà sur une base pour une saison 2, juste au cas où on aurait le feu vert. Car il y a un deuxième livre qui a été écrit".

Surtout, le comédien en est persuadé, même sans les livres écrits par Sona Charaipotra et Dhonielle Clayton, Tiny Pretty Things bénéficierait d'un univers suffisamment riche pour continuer au-delà de ce qui existe déjà, "Le potentiel est là. Même si on est allés au bout des romans, il y a véritablement un potentiel pour plusieurs saisons avec cette série. On peut d'ailleurs le voir dans l'épisode 5".

"Tellement de graines ont été plantées"

Et visiblement, Damon J. Gillespsie n'est pas le seul à le penser. Auprès de Digital Spy, Brennan Clost (Shane Brennan) a de son côté précisé, "Il y a tellement de graines qui ont été plantées dans la saison 1 qui, je pense, peuvent donner lieu à une saison 2 encore plus excitante. Rien que pour le fait que Cassie a mentionné que dans son coma, elle était une sorte de confessionnal pour les autres. Tout le monde lui révélait ses secrets et elle pouvait les entendre".

Néanmoins, il a également tenu à l'ajouter, même si l'équipe prend de l'avance, "notre showrunner a développé un résumé de 37 pages pour la saison 2", rien n'est encore acté et il faudra donc attendre de voir si le public a répondu présent afin de motiver Netflix à poursuivre l'aventure, "On n'a encore aucune information concernant la suite. Cela dépendra des retours des abonnés". L'espoir et le potentiel sont là, reste maintenant à espérer des retours positifs.