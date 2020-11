Katy Keene, Après toi le chaos, Sabrina saison 4... top 10 des séries à voir en décembre 2020

Tiny Pretty Things

Quand Pretty Little Liars rencontre Elite, ça donne Tiny Pretty Things, série qui pourrait bien rendre accro les abonnés de Netflix. Basée sur un roman, elle raconte l'arrivée de Neveah, une danseuse talentueuse, dans une école de danse classique. La compétition s'annonce rude pour la jeune femme. D'autant plus qu'elle va découvrir qu'une jeune danseuse est morte mystérieusement.

Date de sortie : le 14 décembre sur Netflix.

The Expanse saison 5

Sauvée par Amazon après la saison 3, The Expanse revient avec sa saison 5 très attendue. Cette suite verra "le passé et le présent converger" si on en croit le synopsis officiel. Les personnages vont faire face à des problèmes personnels, notamment Amos, Alex et Naomi qui vont se retrouver hantés par des décisions prises dans le passé. Le fils de Naomi, aperçu à la fin de la saison 4, tiendra aussi un rôle important dans cette suite. Comme avec The Boys, Amazon Prime Video proposera 3 épisodes pour le lancement puis un épisode chaque semaine, le mercredi. A savoir que la saison 6 est déjà commandée et qu'il s'agira de la dernière pour la série.

Date de sortie : dès le 16 décembre sur Amazon Prime Vidéo.

The Stand

On est habitués à voir des adaptations de Stephen King à la télé et une nouvelle arrive, celle du roman Le Fléau (The Stand en version originale), publié en 1978. Dans le livre - et donc dans la série - on suit des survivants à une pandémie mondiale qui a tué une grande partie de la population. Deux camps vont s'opposer, recréant l'opposition fondamentale entre le Bien et le Mal. Côté casting, il y aura du beau monde dans cette série chorale puisqu'on retrouvera James Marsden, Amber Heard, Greg Kinnear, Whoopi Goldberg, Ezra Miller, Katherine McNamara ou encore Alexander Skarsgard.

Date de sortie : dès le 16 décembre sur CBS All Access, prochainement en France.

3615 Monique

Retour dans le passé sur OCS avec 3615 Monique qui s'intéresse aux débuts (sulfureux) du Minitel. Et plus particulièrement du Minitel Rose. L'action se déroule en 1980 et Stéphanie, recalée de Polytechnique, va avoir une idée de génie : créer un service de charme via le minitel histoire de pouvoir payer son loyer. Au casting, on retrouve Noémie Schmidt, Payl Scarfoglio ou encore Arthur Mazet.

Date de sortie : le 17 décembre sur OCS.

La Chronique des Bridgerton

Fan des romans de Jane Austen et des séries en costume, La Chronique des Bridgerton est pour toi ! Adaptée des romans de Julia Quinn, elle raconte l'histoire de la famille Bridgerton et plus particulièrement de Daphné. Alors qu'elle cherche un mari, elle va rencontrer le Duc d'Hastings et autant te dire qu'il y aura des étincelles entre eux, même s'ils ne veulent pas se l'avouer. En plus de ça, les riches familles de Londres voient leurs secrets exposés par Lady Whistledown, une sorte de Gossip Girl avant l'invention d'Internet. Bref, tout ce qu'on aime !

Date de sortie : le 25 décembre sur Netflix.