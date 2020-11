Riverdale saison 5 : tout ce que l'on sait déjà sur la suite

C'est le 7 mai dernier que Netflix mettait en ligne le final improvisé de la saison 4 de Riverdale. Le tournage a dû être interrompu à cause de la pandémie de coronavirus et plusieurs épisodes ont été supprimés. Contrairement à Grey's Anatomy ou Good Doctor qui ont déjà fait leur retour à la télévision US, ce n'est qu'en 2021 que la série reviendra avec une saison 5 qui s'annonce déjà très mouvementée.

La date de sortie de la saison 5 de Riverdale

Quelle est la date de sortie de la saison 5 de Riverdale ? Bonne nouvelle, on a déjà la réponse à cette question ! C'est le 20 janvier que la CW diffusera aux US l'épisode 1 de la saison 5 qui sera donc dispo en France en US+24 dès le 21 janvier à 9h01 (si tout va bien). Le tournage a repris au milieu du mois de septembre et a dû être interrompu durant une semaine à cause d'un retard dans la réception des résultats de dépistage de la Covid-19.

Les épisodes supprimés de la saison 4 reprogrammés

La fin de la saison 4 de Riverdale devait marquer la fin des études d'Archie (KJ Apa), Jughead (Cole Sprouse), Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes) et des autres au lycée puis se conclure sur un saut dans le temps. Puisque les épisodes n'ont pas pu être tourné à cause du confinement, ce sont les trois épisodes supprimés qui ouvriront la saison 5 avec notamment un bal de promo compliqué pour les couples et la remise des diplômes. Certaines scènes avaient été tournées en mars tandis que d'autres ont été mises en boîte en septembre.

Deux départs et un saut dans le temps

Le début de la saison 5 verra aussi deux départs déjà annoncés, ceux de Skeet Ulrich (FP Jones) et de Marisol Nichols (Hermione Lodge). L'interprète du père de Jug avait expliqué sur Instagram qu'il s'ennuyait dans son rôle, d'où sa décision de quitter la série. Quant à Marisol Nichols ? Elle a dévoilé ne pas avoir choisi de dire adieu au show mais a promis une intrigue forte pour Hermione avant son départ. Ces départs seront suivis d'un grand saut dans le temps qui devrait être de 7 ans comme l'a confié Lili Reinhart. Nous ne verrons donc pas les personnages à la fac (à part si des flashbacks sont inclus dans la suite).

Un nouveau personnage annoncé et d'autres arrivées en perspective

Qui dit nouvelle saison dit nouveaux personnages. On sait déjà qu'une actrice va rejoindre le casting : Erinn Westbrook jouera Tabitha Tate, la petite-fille de Pop, le patron du diner de la ville. Elle débarquera à Riverdale pour faire du diner une nouvelle franchise. Pour l'instant, elle est la seule à avoir été annoncée au casting mais des annonces ont été publiées pour trouver plusieurs nouveaux personnages dont une nouvelle chérie pour Jughead. Certains pensent que Nina Dobrev pourrait jouer ce rôle. L'actrice a posté récemment des photos d'elle en compagnie des actrices de Riverdale. Evidemment, il ne s'agit que de rumeurs...

Ce que les affiches teasent sur l'intrigue

Pour l'instant, aucune bande-annonce de la saison 5 de Riverdale n'a été dévoilée mais le créateur, Roberto Aguirre-Sacasa, a posté sur Instagram deux affiches qui pourraient donner des indices sur ce qui nous attend. Fin août, il avait posté l'image d'un camion et d'une femme courant devant le véhicule. Pour Halloween, il avait aussi montré un détail du camion, un squelette qui lui est attaché et écrivait en légende de l'image : "Attention à la Lonely Highway et aux camions qui s'y promènent la nuit". Et si le nouveau méchant était un conducteur assoiffé de sang ?