Riverdale saison 5 : le tournage va reprendre après une semaine de pause, mais tout reste compliqué

Interrompu en mars dernier après qu'un membre de l'équipe a été en contact avec une personne testée positive à la Covid-19, le tournage de Riverdale n'a repris qu'au milieu du mois de septembre. Après avoir supprimé trois épisodes, la production a donc lancé le tournage de la saison 5 qui verra un gros saut dans le temps et des scènes toujours aussi hot malgré la situation sanitaire. Il faut dire que les acteurs doivent suivre de nouveaux protocoles et surtout être testés. Et ça cause quelques soucis.

Le tournage de Riverdale reprend

A la fin du mois de septembre, on apprenait que le tournage de la saison 5 de Riverdale était temporairement interrompu. Non pas à cause d'un test de dépistage de la Covid-19 positif comme ce fut le cas sur le tournage d'Elite mais suite à un délai d'attente rallongé pour la réception des résultats de tests effectués sur l'équipe de la série. Depuis, le tournage était à l'arrêt mais il va enfin pouvoir reprendre ce mercredi 7 octobre, annonce le site spécialisé Deadline, après un peu plus d'une semaine de pause.

Les acteurs testés trois fois par semaine

Mais il se pourrait que d'autres pauses forcées aient lieu dans les mois à venir. En effet, les laboratoires de Vancouver, où est tournée Riverdale, ont du mal à faire face à l'afflux de tests venant des productions de séries (Good Doctor, Supergirl, The Flash ou encore Batwoman y sont également tournées) et qui s'ajoutent à ceux de la population locale. La semaine dernière, les labos auraient donc, sur demande des autorités, priorisé les tests venant des écoles, repoussant le traitement de ceux effectués sur les tournages.

Il faut dire que les régulations en matière de tests de dépistages sont très stricts. En accord avec les conditions imposées par le SAG-AFTRA (syndicat professionnel qui représente les acteurs et figurants de l'industrie américaine), les acteurs doivent être testés trois fois par semaine et l'équipe technique une fois par semaine. Des recommandations suivies par les productions de Vancouver où le gouvernement recommande moins de tests : deux par semaine pour les acteurs et un test par semaine pour les équipes mais uniquement pour ceux qui sont en contact rapprochés avec les acteurs. Les demandes plus importantes du syndicat américain auraient causé un surplus de tests à traiter par les laboratoires locaux. Un problème qui ne serait pas encore totalement réglé si on en croit Deadline. Des soucis qui coûtent de l'argent aux studios mais face auxquels ils sont impuissants puisque les tournages ne peuvent pas se poursuivre sans les résultats des tests de dépistage.