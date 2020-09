Riverdale saison 5 : le tournage interrompu temporairement à cause du coronavirus

Le 14 septembre dernier, le tournage de la saison 5 de Riverdale pouvait enfin débuter après six mois d'interruption à cause de la pandémie de coronavirus. Pour assurer la sécurité de tous, les acteurs et membres de l'équipe technique doivent respecter les gestes barrières, être testés et un nouveau protocole a été mis en place, notamment pour les scènes de baisers. Mais 15 jours après le début des prises de vues, la série fait face à un nouveau coup d'arrêt.

Les tournages de Riverdale et d'autres séries interrompus

Selon Variety, Riverdale ainsi que plusieurs autres séries dont Batwoman ont dû mettre leur tournage en pause en ce milieu de semaine. Pourquoi ? Pas à cause d'un cas positif comme ce fut le cas pour le tournage de la saison 4 de Elite mais à cause d'un retard dans la réception des résultats des tests de dépistage de la Covid-19. Une source indique au site que les tournages sont donc interrompus de façon "temporaire", le temps que les résultats des tests effectués soient communiqués aux équipes. Selon une autre source, une seule entreprise serait en charge des tests liés à la pandémie et aurait décidé de prioriser le traitement de tests venant des écoles de la province. Sans les résultats des tests, les tournages ne peuvent pour l'instant pas reprendre, pour la sécurité des équipes.

En plus de Riverdale et Batwoman, les tournages de Legends of Tomorrow et de l'ultime saison de Supergirl, qui devaient reprendre cette semaine, ont été repoussés. On ne sait pas pour le moment si les autres séries tournées à Vancouver dont A Million Little Things ou Good Doctor sont aussi impactées.