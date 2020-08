Elite saison 4 : interrompu après un cas de coronavirus, le tournage a repris

Bonne nouvelle pour les fans d'Elite : Las Encinas a rouvert ses portes ! Alors que le tournage de la saison 4, qui devait avoir lieu en avril, a été reporté en août à cause de la crise sanitaire, celui-ci a été interrompu dès le deuxième jour. Et pour cause, un membre de l'équipe a été testé positif au coronavirus. Mais que les fans se rassurent : la série ne devrait pas prendre trop de retard puisque, une semaine plus tard, le tournage aurait déjà repris ce lundi 10 août 2020, à en croire les médias espagnols Bluper et FormulaTV.

Le tournage de la saison 4 d'Elite a repris !

Netflix a assuré qu'il s'agissait d'un cas isolé parmi toute l'équipe et que le tournage pouvait reprendre sans risque, dans des conditions identiques aux précédentes, malgré l'absence de la personne atteinte dont l'identité n'a pas été dévoilée. Toute l'équipe s'est en effet fait tester et a respecté les 5 jours d'incubation, respectant le protocole sanitaire. "L'équipe se soumet à des tests quotidiens et des questionnaires qui permettent une détection précoce afin de pouvoir agir le plus rapidement possible, comme dans ce cas".

Espérons que la suite du tournage se déroule sans encombre. Pour combler l'absence de personnages phares, dont Lucrecia (Danna Paola) et Carla (Ester Exposito), de nouveaux acteurs vont faire leur apparition comme Manu Rios, Carla Diaz, Martina Cariddi, Diego Martin et Pol Granch.