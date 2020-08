Elite saison 4 : un acteur testé positif au coronavirus, le tournage interrompu

Après plusieurs mois compliqués à cause de la crise du coronavirus, les tournages de nos séries préférées reprennent (enfin). Le 21 juillet, c'est Alvaro Morte (Sergio Marquina/Le Professeur) lui-même qui annonçait le début du tournage de la saison 5 de La Casa de Papel, pour le plus grand bonheur des fans. Le 22 mai dernier, Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzman), Claudia Salas (Rebeca), Georgina Amoros (Cayetana), Omar Ayuso (Omar) et Aron Piper (Ander) confirmaient en vidéo le retour d'Elite pour une saison 4. Netflix dévoilait même les nouveaux personnages, censés combler les départs de plusieurs acteurs.

Le tournage de la saison 4 d'Elite interrompu après un cas de coronavirus

Mais alors que le tournage avait commencé en début de semaine, il a dû être subitement interrompu après seulement 48h à cause d'un cas de contamination au coronavirus. Selon plusieurs médias espagnols dont FormulaTV, l'un des comédiens aurait été testé positif à la Covid-19, mais son nom n'a pas été dévoilé. Toute l'équipe va alors être testée et la ou les personne(s) contaminé(es) seront placées en quatorzaine. Une chose qui pourrait donc retarder le tournage et donc la diffusion de la saison sur Netflix. Mais le plus important reste la santé de tous, en espérant qu'il s'agit d'un cas isolé.