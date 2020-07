La Casa de Papel : la saison 5 confirmée... et le tournage a commencé !

Dire que La Casa de Papel devait s'arrêter à la fin de la saison 2... Victime de son succès, la série en est à sa 4e saison, et ce n'est pas fini ! En mai dernier, le créateur Alex Pina annonçait à Deadline qu'une saison 5 était en préparation, sans que cela soit confirmé par Netflix. Le doute n'est désormais plus permis : il y aura bien une saison 5 pour le show avec Ursula Corbero (Tokyo), Jaime Lorente (Denver) ou encore Itziar Ituno (Raquel/Lisbonne) !

La saison 5 de La Casa de Papel confirmée

Sur Instagram, Alvaro Morte (Sergio Marquina/Le Professeur) a même annoncé que le tournage venait de débuter : "I'm back. The Professor is back" ("Je suis de retour. Le Professeur est de retour"), écrit-il, photo de la caméra dans laquelle on voit son reflet masqué. En cette période de crise sanitaire, on imagine que c'est un tournage particulier qui commence, alors que tout le monde doit respecter les mesures barrières et la distanciation sociale.

Le Professeur annonce le début du tournage

Une bonne nouvelle pour les fans mais également pour l'acteur de 45 ans qui déclarait il y a peu : "je ne sais pas s'il y aura une cinquième saison, mais j'adorerais qu'il y en ait une. Je suis tombé amoureux du professeur, je suis honoré de l'interpréter. J'aimerais qu'il y en ait une cinquième, une sixième et une quinzième. Je serais heureux de continuer à jouer le professeur si les fans pensent que je mérite de continuer.". C'était impossible qu'ils nous laissent sur un telle fin... Alors que nous réservent les scénaristes pour ce grand retour ? Nairobi (Alba Flores) a-t-elle des chances de revenir ? Que deviendra le couple Denver et Stockholm ? Il va falloir se montrer encore patient avant de le savoir...