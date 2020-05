La Casa de Papel : la saison 5 en préparation ? La grosse annonce du créateur

Dès son arrivée sur Netflix, La Casa de Papel est devenue un véritable phénomène dans le monde entier ! L'engouement autour de la série ne semble pas s'essouffler même après 4 saisons : certains fans espèrent d'ailleurs une saison 5. A moins d'un gros retournement de situation inattendu, il n'y a pas de raison que le show avec Ursula Corbero, Miguel Herran, Alvaro Morte ou encore Pedro Alonso ne continue pas, d'autant plus avec ce qu'il se passe dans le dernier épisode de la saison 4.

La saison 5 de La Casa de Papel "arrive"

On sent bien qu'Alex Pina préparait déjà la saison 5 de La Casa de Papel au moment d'écrire la fin de la 4, mais bon, Netflix n'a pour le moment rien n'annoncé d'officiel. On doit donc encore rester dans le flou... enfin pas vraiment puisque que le showrunner a quelque peu spoilé la suite lors d'une interview avec Deadline: "la saison 5 arrive", a-t-il balancé avant de préciser qu'il ne peut pas en dire plus au risque de voir "Netflix poser une bombe dans ma maison". Le créateur de White Lines, la nouvelle série Netflix, ne pouvait bien évidemment s'arrêter avec l'affrontement entre Alicia (Najwa Nimri) et El Profesor (Alvaro Morte) et sur un braquage inachevé.

Avant Alex Pina, c'est Alvaro Morte qui se confiait sur la potentielle saison 5 de La Casa de Papel : "je ne sais pas s'il y aura une cinquième saison, mais j'adorerais qu'il y en ait une. Je suis tombé amoureux du professeur, je suis honoré de l'interpréter. J'aimerais qu'il y en ait une cinquième, une sixième et une quinzième. Je serais heureux de continuer à jouer le professeur si les fans pensent que je mérite de continuer."