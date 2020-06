La Casa de Papel saison 5 : le couple de Denver et Stockholm en danger ? Ester Acebo se confie

La Casa de Papel sera-t-elle renouvelée pour une saison 5 ? Pour le moment, Netflix n'a rien annoncé d'officiel, mais au vu de l'énorme succès de la série d'Alex Pina et la fin de la saison 4, on a peu de doute sur le fait que le show va continuer. Le créateur a d'ailleurs confirmé qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter : "la saison 5 arrive", a-t-il annoncé à Deadline. Que nous réserve la suite ? On sait déjà que la situation d'El Professor sera compliquée puisque Alicia a trouvé sa planque, mais les braqueurs peuvent-ils s'en sortir sans lui ?

La rupture pour Denver et Monica ?

Même s'ils ont récupéré Lisbonne, ils ne peuvent pas poursuivre leur plan sans leur aide extérieur. Cette pression risque surtout de ne pas arranger le couple de Denver et Stockholm qui bat de l'aile depuis la saison 4. Sera-t-il toujours en danger dans la potentielle saison 5 de La Casa de Papel ?

Interviewée par Deadline, Ester Acebo (Monica/Stockholm) a teasé un avenir incertain pour les amoureux : "Monica choisira le chemin le plus traditionnel qu'il soit, celui qui lui permettra de sortir vivante et de retrouver Cincinnati", que ce soit avec ou sans Denver en gros. Mais peut-elle quitter le personnage de Jaime Lorente pour Rio, de qui elle s'est fortement rapproché dans la dernière saison ? L'actrice n'a rien teasé à ce sujet-là.

"Je suis mère, mais je ne suis pas que ça"

Ester Acebo confie ensuite à quel point elle est fière de représenter une maman badass dans La Casa de Papel : "c'est un sentiment très fort de pouvoir représenter toutes ces femmes à l'écran. Je suis flattée de pouvoir le faire. (...) Il est important pour elle de pouvoir se battre, se défendre et représenter le pouvoir féminin. Je suis mère, mais je ne suis pas que ça, c'est important de le montrer."