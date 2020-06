La Casa de Papel saison 5 : Nairobi de retour ? Alba Flores répond

"La saison 5 arrive", a annoncé Alex Pina, le créateur de La Casa de Papel, à Deadline ! Arrêter la série après le final explosif de la saison 4 serait assez dommage et pas cool pour les fans... Tous veulent savoir ce qu'il va se passer entre Alicia et El Professor et si les braqueurs vont réussir à sortir, vivants, de la Banque d'Espagne. En tout cas, il y a de grandes chances pour que La Casa de Papel continue et si certains fans n'attendent que ça, d'autres ont du mal à imaginer la suite sans Nairobi, tuée par Gandia dans la saison 4.

Nairobi présente dans la saison 5 de La Casa de Papel ?

Les adeptes du show espagnol ont encore du mal à se remettre de sa mort et à l'accepter. Ils espèrent vraiment qu'Alex Pina décide de faire revenir la complice d'Helsinki dans la saison 5, s'il y en a une. Nairobi pourrait tout aussi bien apparaître sous forme de flashback, comme Berlin (Pedro Alonso) dans les saisons 3 et 4.

Alba Flores, elle, pense que le retour de son personnage n'est pas impossible à imaginer : "Je ne serais pas surprise. La Casa de Papel l'a fait avec plusieurs personnages, comme Oslo, qui ne parlait pas mais qui est apparu dans la dernière saison. Ce ne serait donc pas étrange", a-t-elle expliqué à Fotogramas. Vous n'avez donc peut-être pas encore besoin de faire vos adieux à Nairobi...

"J'ai découvert le reste petit à petit"

Alba Flores était-elle au courant que Nairobi allait mourir ? Elle connaissait le destin de son perso dans la saison 3, quand elle se prend une balle en pleine poitrine, mais a découvert la suite après : "Je suis allée voir Alex Pina pour lui demander 'et maintenant, il se passe quoi ?'. Il m'avait déjà dit quelque chose avant, mais j'ai découvert le reste petit à petit. Parfois, il nous rend fous parce que tu ne sais pas où ton personnage commence et comment il va terminer."