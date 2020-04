La Casa de Papel saison 4 : Alba Flores savait-elle ce qui arriverait à Nairobi ?

Entre la saison 3 et la saison 4, Alex Pina et les scénaristes de La Casa de Papel nous ont offert notre lot d'émotions avec Nairobi... A la fin de la saison 3, elle se fait tirer dessus, en pleine poitrine, et alors qu'elle était guérie et commençait à retrouver la forme, elle se prend une balle en pleine tête par Gandia dans l'épisode 6 de la saison 4. Là, plus aucun espoir, Nairobi est bien morte ! Son décès a choqué un grand nombre de fans, mais en a aussi énervés certains : pourquoi faire revenir le personnage d'Alba Flores pour le tuer ensuite ?

"Ils ne m'ont rien dit"

En bref, le sort de Nairobi a brisé pas mal de coeurs, mais son interprète était-elle au courant de cette fin ? Savait-elle aussi qu'elle allait être entre la vie et la mort dans le dernier épisode de la saison 3 ? Alba Flores s'est confiée à ce sujet en interview avec The Cutaway : "Normalement, quand quelque chose de fort arrive, ils vous appellent avant. Ils vous disent 'il va t'arriver quelque chose, mais n'aie pas peur'. Sauf que moi, ils ne m'ont rien dit. J'ai lu le scénario et je me suis étouffée. J'étais choquée, mais le challenge m'excite, c'est bien pour les séries. Des choses doivent arriver."

L'actrice espagnole raconte ensuite qu'elle était "un peu" au courant de ce qui allait lui arriver dans la saison 4 de La Casa de Papel : "Je suis allée voir Alex Pina pour lui demander 'et maintenant, il se passe quoi ?'. Il m'avait déjà dit quelque chose avant, mais j'ai découvert le reste petit à petit." Intéressant !

"Nous devons toujours improviser"

En général, Alex Pina, le créateur de la série, préfère en dire le moins possible aux acteurs pour privilégier l'improvisation et la spontanéité : "Parfois, il nous rend fous parce que tu ne sais pas où ton personnage commence et comment il va terminer. Il y a des choses que tu ne peux pas préparer (...) Nous devons vivre le moment présent, toujours improviser. On doit toujours être attentifs et écouter attentivement pour ne pas rater ce qu'il se produit sur le moment", explique Alba Flores.

Esther Acebo (Monica/Stockholm) ajoute : "On ne peut pas anticiper les choses. On ne sait pas de qui on va tomber amoureux, tu ne sais pas si ça sera l'amour de ta vie ou si ça sera terminé demain."