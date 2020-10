Riverdale saison 5 : Marisol Nichols (Hermione) confirme son départ, "Ce n'était pas mon choix"

Non, le départ de Marisol Nichols dans la saison 5 de Riverdale n'est en fait pas annulé. En juin dernier, l'actrice semait le doute dans une interview où elle annonçait le retour de son personnage, Hermione Lodge. Un come-back qui sera en fait limité puisqu'elle devrait quitter la série avant le saut dans le temps, comme Skeet Ulrich (FP Jones) qui a déjà tourné ses dernières scènes.

Cette intrigue qui énervait Marisol Nichols

Mais alors, que va-t-il se passer pour Hermione dans la saison 5 de Riverdale avant qu'elle ne quitte la série ? Interrogée par Entertainment Tonight, Marisol Nichols s'est confiée sur une intrigue qu'elle ne supportait pas dans la série et qui sera évoquée dans la suite. "Une des choses qui était importante pour moi si je revenais pour finir l'histoire, c'était qu'Hermione se défende. Une chose qui m'ennuyait beaucoup, c'était qu'elle est dans une relation abusive (...) Elle a changé qui elle est pour être avec Hiram et, elle n'est peut-être pas innocente, mais ça m'ennuyait en tant que femme" explique l'actrice. Marisol Nichols a donc décidé d'évoquer ce sujet avec le créateur et showrunner Rodrigo Aguirre-Sacasa. "Je voulais la voir avec plus de forces et de pouvoir, qu'elle puisse s'en sortir seule." ajoute la star qui confie que le créateur a exaucé son souhait.

Un départ qui n'était pas voulu

Marisol Nichols a aussi été interrogée sur les raisons de son départ. Son partenaire, Skeet Ulrich, avait dévoilé qu'il a lui-même décidé de quitter la série car il s'ennuyait. Mais qu'en est-il pour celle qui incarne la mère de Veronica ? "Ce n'était pas nécessairement mon choix, c'est juste arrivé" a-t-elle assuré à Entertainment Tonight, laissant entendre que c'est donc la production qui a décidé de faire partir Hermione. La saison 5 de Riverdale arrivera en 2021 sur Netflix.