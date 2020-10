Riverdale saison 5 : Skeet Ulrich (FP) fait ses adieux à la série pour son dernier jour de tournage

Il va y avoir un grand départ dans la saison 5 de Riverdale. A l'origine, deux acteurs devaient quitter la série à la fin de la saison 4 : Skeet Ulrich et Marisol Nichols. Mais puisque le tournage a été interrompu à cause du coronavirus, les acteurs ont accepté de revenir pour la saison 5 et l'interprète d'Hermione Lodge a même annoncé qu'elle n'allait finalement pas faire ses adieux à Riverdale. Celui qui jouait FP Jones, lui, vient bien de quitter le show.

"Au revoir Riverdale"

Ce jeudi 15 octobre, Skeet Ulrich tournait ses dernières scènes pour la saison 5 de Riverdale. Sur son compte Instagram, l'acteur a posté une photo et un message pour annoncer la fin de sa participation à la série avec KJ Apa, Cole Sprouse, Lili Reinhart et Camila Mendes. "Au revoir Riverdale... Merci de m'avoir permis de rencontrer des amis qui dureront toute la vie et tellement d'âmes sublimes. Aujourd'hui est mon dernier jour sur le plateau mais cette expérience ne quittera jamais mon coeur. Merci à tous pour votre amour et votre soutien" a écrit l'acteur.