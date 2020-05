Riverdale saison 5 : Cole Sprouse s'ennuie-t-il comme Skeet Ulrich ? Il répond et réagit

Skeet Ulrich n'a pas la langue dans sa poche et l'a prouvé ces dernières semaines. L'acteur a non seulement révélé un gros spoiler sur la suite de la série, ensuite confirmé par le créateur de Riverdale, mais s'est aussi lâché en dévoilant les raisons de son départ : l'interprète de FP Jones a avoué qu'il "s'ennuie créativement" dans le show. Traduction : il n'a rien à faire dans Riverdale et en a marre, d'où son départ qui devait avoir lieu à la fin de la saison 4 mais qui a été retardé à la saison 5 suite à l'interruption du tournage et à la suppression de plusieurs épisodes à cause de la crise du Covid-19.

Cole Sprouse s'ennuie-t-il dans Riverdale ?

Variety a interrogé Cole Sprouse à l'occasion de la sortie de son podcast d'horreur Borrasca et a évoqué les propos de Skeet Ulrich. Alors, l'interprète de Jughead en a-t-il lui aussi marre de la série ? "Je pense que c'est facile pour un acteur, surtout sur un projet long, de commencer à ressentir, créativement, qu'on répète les mêmes motifs. Mais en vérité, Jughead est un personnage plus important que FP. Je ne pense pas que je sois qualifié pour comparer nos deux positions" a-t-il expliqué.

Quoiqu'il en soit, Cole Sprouse soutient Skeet Ulrich. "Skeet est réellement comme un deuxième père donc c'est un peu à la vie à la mort avec lui. Tant qu'il est heureux, je le suis aussi" a expliqué celui qui se serait séparé de Lili Reinhart. C'est d'ailleurs (encore) Skeet Ulrich qui avait récemment semé le doute sur l'état de la relation entre les interprètes de Betty et Jughead.

Le bon côté du confinement

Toujours confiné, Cole Sprouse a aussi évoqué cette période compliquée et a avoué qu'il trouvait plus de côtés positifs que de côtés négatifs au confinement. "C'est un moment très très rare pendant lequel on a le privilège de se sentir en sécurité, de se relaxer réellement. On peut prendre une pause de ce que l'on fait tous les jours, trouver du temps pour se concentrer sur sa santé mentale et travailler sur sa santé physique. J'ai essayé de passer le plus de temps possible à ne rien faire. Réellement rien. A profiter, m'asseoir, me relaxer et à laisser pousser ma moustache suffisamment pour qu'elle trempe dans la soupe que je cuisine" s'est amusé l'acteur. Effectivement, Cole Sprouse a décidé de changer de look pendant la quarantaine. Il va encore avoir le temps de se reposer puisque Riverdale ne reviendra pas avant 2021 à la télévision américaine.