Cole Sprouse (Riverdale) moustachu pendant le confinement : son frère Dylan se moque

Cole Sprouse moustachu pendant le confinement : son frère jumeau et une partie du casting de Riverdale se moquent gentiment de lui

L'autodérision, c'est l'une des qualités indéniables de Cole Sprouse (si vous le suivez sur les réseaux, alors vous savez). Du coup, celui qui joue Jughead dans Riverdale dispo sur Netflix n'a pas pu résister en postant une photo de lui et de sa moustache, qui a poussé pendant le confinement. Son frère jumeau Dylan Sprouse et une partie du casting de Riverdale se sont alors gentiment moqués de son look. Ce à quoi il a répondu avec tout autant d'humour.

Son frère jumeau Dylan Sprouse fait partie des nombreux internautes qui ont réagi au post de Cole Sprouse. Celui qui incarnera Trevor (le rival d'Hardin) dans After 2 s'est gentiment moqué de son frangin en commentant : "Tu vas perdre cette barbe mon frère, c'est ta destinée imaginée par les dieux". Deux amis de Cole Sprouse qui sont aussi membres du casting de la série Riverdale ont également répondu avec ironie. Camila Mendes, qui joue Veronica, a ainsi déclaré à propos de la machine à laver et de la pureté que voudrait l'ex star Disney : "Tu vas devoir tourner ce bouton de façon intensive". Charles Melton alias Reggie dans le show de Netflix a aussi joué la carte de l'humour en écrivant : "Il va falloir beaucoup plus qu'une machine à laver Samsung mon frère. Mais j'aime tes impuretés. Même ton vrai visage avec ta barbe". La réponse géniale de Cole Sprouse aux moqueries Face aux moqueries de Dylan Sprouse, Camila Mendes et Charles Melton, Cole Sprouse leur a répondu dans sa story Insta. Postant une nouvelle photo de lui moustachu, il a indiqué : "@instagram s'il te plaît enlève tous ces bots porno qui n'arrêtent pas de commenter mes posts, être excité n'est pas autorisé pendant le confinement". C'est vrai qu'avec cette moustache en même temps, il ressemble un peu à un acteur porno des seventies. L'autodérision de Cole Sprouse montre une fois de plus son humour mais aussi sa complicité avec son frère jumeau. Car pour rappel, ils adorent se clasher sur un ton drôle. Cole Sprouse avait par exemple beaucoup ri quand Selena Gomez avait dit que son baiser avec Dylan Sprouse était le "pire".