Cole Sprouse accusé d'infidélité : Lili Reinhart réagit avec un message cash

"C'est tellement facile de dire de la me*de"

Depuis trois ans, Lili Reinhart et Cole Sprouse vivent tranquillement leur histoire d'amour à l'abri des regards, mais certains internautes semble trouvent leur relation un peu trop calme. Pour y mettre un peu de piment, ils inventent des rumeurs de séparation et... d'infidélité. Pour preuve, l'interprète de Jughead dans Riverdale a a été accusé de tromper sa girlfriend avec la fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber. Il a alors reçu des insultes et des menaces.

Heureusement, Lili Reinhart n'a pas cru à cette rumeur et n'a pas hésité à prendre la défense de Cole Sprouse avec un message cash sur Twitter, aujourd'hui supprimé : "Twitter est un lieu horrible. C'est tellement facile de dire de la me*de derrière votre téléphone, hein ? C'est exactement la raison pour laquelle les gens décident de garder leur relation privée. C'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas de réseaux sociaux ... à cause de cet acharnement."

"Allez vous faire voir"

Le frère jumeau de Dylan Sprouse a lui aussi réagi à sa supposée infidélité avec Kaia Gerber : "Lancer des accusations sans fondement, dévoiler mon adresse et envoyer des menaces de mort, c'est de la folie et du fanatisme (...) Quand je me suis lancé dans une relation publique pour la première fois, ça a été l'une des conséquences les plus prévisibles. Eh bien que je n'ai jamais eu l'intention de partager cette partie de ma vie privée avec cette horde affamée, il est clair que ma retenue à le faire leur a donné l'autorisation de se faire des idées sur mes habitudes et mon mode de vie. Donc, en conclusion, s'il vous plait, allez vous faire voir."