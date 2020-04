Cole Sprouse infidèle à Lili Reinhart avec Kaia Gerber ? Sa réponse cash à la rumeur

Cole Sprouse infidèle à Lili Reinhart ?

Alors que Cole Sprouse et Lili Reinhart sont en couple depuis presque trois ans et que leur relation semble solide, cela n'empêche pas les médias de lancer des rumeurs sur eux. Les deux acteurs de Riverdale ont pu lire leur fake rupture à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, la barre a été placée encore plus haut. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'interprète de Jughead est accusé d'avoir largué sa girlfriend pour la fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber.

Cette rumeur a en réalité commencé fin mars lorsque le Daily Mail a a publié des photos du mannequin et de Cole Sprouse à Los Angeles : les internautes ont ensuite tenté d'en savoir plus. Selon eux, Kaia Gerber aurait passé du temps chez le frère jumeau de Dylan Sprouse, la mère de Lili Reinhart ne le suivrait plus sur Instagram et l'interprète de Betty dans Riverdale aurait fait du tri sur son compte Insta. Si certains fans n'ont pas cru en cette rumeur, d'autres sont persuadés que Cole Sprouse a bien trompé Lili Reinhart avec Kaia Gerber....

"Allez vous faire voir"

Résultat ? La fille de Cindy Crawford et l'ex-star de La vie de palace de Zack et Cody reçoivent des insultes et des menaces de mort. Choqué par la situation, Cole Sprouse a réagi à la folle rumeur de manière cash : "Je tolère beaucoup de rumeurs et de calomnies de la part des gens en ligne qui prétendent être mes fans. Des fans qui pensent avoir tous les droits sur ma vie privée précisément parce que je ne leur donne pas cette satisfaction. Mais attaquer mes amis, lancer des accusations sans fondement, dévoiler mon adresse et envoyer des menaces de mort, c'est de la folie et du fanatisme. Choisissez l'humanité, arrêtez d'être des clowns", a-t-il posté sur Instagram.

L'acteur a ajouté : "Quand je me suis lancé dans une relation publique pour la première fois, ça a été l'une des conséquences les plus prévisibles. Eh bien que je n'ai jamais eu l'intention de partager cette partie de ma vie privée avec cette horde affamée, il est clair que ma retenue à le faire leur a donné l'autorisation de se faire des idées sur mes habitudes et mon mode de vie. Donc, en conclusion, s'il vous plait, allez vous faire voir. (vous me faites écrire un post en noir et blanc dans ma story Insta comme si j'étais une mère de trois enfants divorcée)."