Cole Sprouse et Lili Reinhart, la rupture ? L'actrice de Riverdale répond à la panique de fans

Cole Sprouse et Lili Reinhart séparés ?

La relation de Lili Reinhart et Cole Sprouse fait beaucoup parler entre les rumeurs de rupture et les rumeurs de couple entre le frère de Dylan Sprouse et Lily Rose-Depp. Les deux acteurs de Riverdale sont toujours en couple et vivent leur histoire discrètement, un peu trop même puisque les fans se demandent régulièrement s'ils sont encore ensemble ou non.

Ils ont d'ailleurs (encore) pensé que Cole Sprouse et Lili Reinhart se sont séparés lorsqu'ils ont remarqué qu'ils ne se suivaient plus sur Instagram, mais pas que : "@colesprouse suit de nouveau l'une de ses ex, une fille avec qui il était en road trip en 2016. Tout va bien ? @lilireinhart", a posté un internaute tandis qu'un autre a balancé : "Je vous l'avais dit ! Maintenant écoutez-moi. Cole et Lili ne se suivent plus sur Instagram."

"Ne paniquez pas"

Ces deux messages ont créé la panique, mais l'interprète de Betty dans Riverdale a rapidement rassuré les fans : "Tout le monde, il y a eu un problème sur Instagram, ne paniquez pas." Lili Reinhart et Cole Sprouse sont donc toujours en couple. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les amoureux répondent aux rumeurs de rupture : "Je m'en fiche. C'est dans la nature de notre industrie. Je pense qu'il faut un petit peu s'en moquer. C'est un peu comme quelque chose pour lequel vous avez signé mais tant que ça reste léger et amusant, tout va bien", a expliqué celui qui joue Jughead en août 2019.