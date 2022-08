QUIZ Cole Sprouse ou Dylan Sprouse : sauras-tu deviner quel jumeau se trouve sur ces photos ?

30 ans déjà ! Eh oui, les jumeaux Sprouse ne sont plus les enfants que l'on a découvert sur Disney Channel. Depuis la fin de La Vie de croisière de Zack et Cody il y a 11 ans (oui, déjà !), chacun a suivi sa route. Cole Sprouse a d'abord changé de vie avant de faire son retour devant les caméras grâce à Riverdale où il incarne Jughead Jones. Quant à son frère Dylan Sprouse ? On a pu le voir dans After 2.

Mais sais-tu vraiment faire la différence entre Dylan Sprouse et Cole Sprouse ? C'est ce qu'on va voir avec notre quiz. A toi de nous dire quel jumeau apparaît sur chacune des photos !

Cole Sprouse ou Dylan Sprouse ? Le quiz !