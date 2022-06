Cole Sprouse nu : il poste le selfie le moins sexy de l'univers et fait marrer les fans

Cole Sprouse ne se prend vraiment pas au sérieux et l'a encore montré sur Instagram. L'acteur de Riverdale dont la saison 6 continue chaque lundi sur Netflix a surpris tout le monde en postant un selfie dénudé sur son compte. Une image qui a fait parler et a amusé sa copine Ari Fournier, avec qui il est en couple depuis un peu plus d'un an, et ses nombreux amis célèbres. La preuve que l'ex de Lili Reinhart ne manque pas d'humour !

Sa chérie et ses amis célèbres réagissent Une image qui a fait marrer ses fans mais pas que ! Plusieurs stars ont aussi réagi en commentaires comme sa chérie, Ari Fournier. "Combien de temps avant que cette photo soit supprimée ?" s'est moquée la mannequin. Et elle n'est pas la seule à avoir posté un message. Plusieurs stars de Riverdale ont également réagi comme Drew Ray Tanner (Fangs), Vanessa Morgan (Toni), son ex-papa de fiction Skeet Ulrich (FP Jones) ou encore Lana Condor, à qui Cole Sprouse a donné la réplique dans le film Moonshot. Une photo qui a quand même été likée plus de 4,4 millions de fois en moins de 24 heures !