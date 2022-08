Cole Sprouse en couple : sa chérie Ari Fournier dévoile des photos intimes pour son anniversaire

Un message 100% romantique validé par les fans de l'acteur en commentaires du post. Ari Fournier et Cole Sprouse filent donc toujours le parfait amour, n'en déplaise aux haters. Avant ça, l'interprète de Jughead Jones a été en couple avec Lili Reinhart qui joue Betty Cooper dans Riverdale. Une relation qui a pris fin en 2020.

"Lili et moi nous sommes d'abord séparés en janvier de cette année (...) Puis nous avons décidé de nous séparer de façon plus permanente en mars" avait-il posté sur son compte Instagram en août 2020, ajoutant : "Quelle expérience incroyable j'ai vécue, je me sentirai toujours chanceux et je chérirai la chance que j'ai eue de tomber amoureux. Je ne lui souhaite rien d'autre que le plus grand amour et le plus grand bonheur pour l'avenir. C'est tout ce que je dirai à ce sujet, tout ce que vous entendrez n'a pas d'importance". Depuis l'actrice a fait son coming-out bisexuel mais n'a pas officiellement retrouvé l'amour pour le moment.