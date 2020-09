Lili Reinhart ne voulait pas révéler sa bisexualité à cause de son couple avec Cole Sprouse

Alors que sa rupture avec Cole Sprouse n'était pas encore officielle, Lili Reinhart a fait publiquement son coming out bisexuel : "Je ne l'ai jamais annoncé publiquement, mais je suis une femme bisexuelle fière !" Une info dont très peu de personnes était au courant : "Je savais très bien que j'étais attirée par la femme depuis mon plus jeune âge. Pour mes amis proches et ceux qui sont dans ma vie, ma bisexualité n'est pas un secret", a-t-elle confié au magazine Flaunt. Du coup, pour avoir gardé sa bisexualité secrète autant d'années ?

"Ça aurait été étrange de faire mon coming out alors que j'étais en couple avec un garçon"

La première raison est... Cole Sprouse ! Lili Reinhart ne souhaitait pas révéler être bisexuelle quand elle était avec son ex par respect pour lui : "J'ai attendu de ne plus être en couple pour faire mon coming out bisexuel. Les gens auraient posé tout le temps la même question : 'oh, mais tu n'es pas avec un homme hétéro ?'. (...) Je ne voulais pas mettre mon ex dans l'embarras. Ça aurait été étrange de faire mon coming out alors que j'étais en couple avec un garçon. J'ai vraiment pensé à le faire quand j'étais célibataire. Ça me paraissait être la meilleure façon.", explique l'actrice de Riverdale dans le podcast LGBTQ&A.

"Je ne voulais pas que les gens pensent que je puisse mentir pour attirer l'attention"

Lili Reinhart avoue ensuite avoir eu "peur" d'annoncer publiquement sa bisexualité : "Je ne voulais pas que les gens pensent que je puisse mentir pour attirer l'attention ou qu'ils me disent que c'est juste une phase. On me l'a déjà sorti dans le passé, c'était bien évidemment décourageant."