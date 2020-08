Lili Reinhart bisexuelle : pourquoi elle ne voulait pas en parler publiquement

Devenue célèbre grâce à Riverdale dont la saison 5 arrivera en 2021 sur Netflix, Lili Reinhart est plutôt discrète sur sa vie amoureuse même si elle n'hésite pas à tacler ouvertement les haters. En juin, c'est via une story Instagram que l'actrice de 23 ans a dévoilé être bisexuelle. "Je ne l'ai jamais annoncé publiquement, mais je suis une femme bisexuelle fière !" a écrit la star qui serait séparée de Cole Sprouse depuis le confinement.

Pourquoi Lili Reinhart ne voulait pas faire son coming-out

Si elle a décidé de faire son coming-out publiquement il y a deux mois, Lili Reinhart sait depuis très longtemps qu'elle est attirée par les hommes et par les femmes. Interrogée par le magazine Flaunt à l'occasion de la sortie de son film Cheminal Hearts sur Amazon Prime Video, l'actrice a expliqué : "Je savais très bien que j'étais attirée par la femme depuis mon plus jeune âge". Et ce n'était pas non plus un secret pour ses proches. "Pour mes amis proches et ceux qui sont dans ma vie, ma bisexualité n'est pas un secret" assure-t-elle.

Dans son interview, Lili Reinhart explique que c'est durant les manifestations pour le mouvement Black Lives Matter qu'elle a ressenti le besoin de faire son coming-out et elle explique aussi pourquoi elle n'avait pas voulu en parler publiquement auparavant : "J'avais l'impression, puisque je n'ai été que dans des relations hétéros, que ce serait trop facile pour n'importe qui, surtout les médias, de me vilipender et de m'accuser de faire semblant pour faire parler. Je ne voulais pas avoir à faire à ça" confie la star à Flaunt.