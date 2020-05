Cole Sprouse et Lili Reinhart séparés ? "Ils ont rompu avant l'arrivée de la pandémie"

"Ils restent de bons amis"

Alors que Cole Sprouse et Lili Reinhart sont en couple depuis trois ans, ils sont souvent au coeur de rumeurs de rupture. Heureusement, ils les ont toujours démenties, mais aujourd'hui, leur nouvelle supposée séparation semble sérieuse puisque Skeet Ulrich a laissé entendre qu'ils n'étaient réellement plus ensemble : "je pense qu'ils faisaient un beau couple", a balancé l'interprète de FP Jones dans Riverdale lors d'un live Instagram. Le "faisaient" laisse peu de place au doute même si pour le moment, les deux acteurs n'ont rien confirmé.

Certains fans espèrent bien évidemment que la relation de Lili Reinhart et Cole Sprouse, qui aurait trompé sa petite amie, soit toujours d'actualité, mais leur espoir risque de disparaître un peu plus avec les informations de Page Six : "Cole et Lili ont rompu avant l'arrivée de la pandémie et ont passé le confinement séparés. Ils restent de bons amis", a confié une source au site. Doit-on croire à cette confidence ?

Un message qui sème le doute

Pour le moment rien n'est sûr, mais des internautes pensent que Lili Reinhart a confirmé sa rupture avec le jumeau de Dylan Sprouse avec une citation d'Ovide postée sur Instagram : "Soyez patients et coriaces; un jour, cette douleur vous sera utile."