Lili Reinhart séparée de Cole Sprouse ? Elle fait son coming out bisexuel

Depuis quelques semaines, il se murmure que Cole Sprouse et Lili Reinhart ont rompu ! Une rumeur qu'aucun des deux acteurs de Riverdale n'a confirmé. Pour le moment, rien n'est officiel et alors que tous leurs fans attendent un commentaire de leur part, l'interprète de Betty Cooper vient de faire son coming out bisexuel !