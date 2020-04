Auli'i Cravalho (Vaiana) : la star Disney fait son coming out bi... en chanson

La chanson, issue de l'album d'Eminem "Music to Be Murdered By", parle en effet de bisexualité. Et Auli'i Cravalho a choisi d'entonner un passage très clair du morceau : "Mais sérieusement, blagues à part, comment ça va ? Tu es hétéro ? / Elle a dit : 'Non, je suis bi' / Elle m'a dit : 'Tu es ivre ?', j'ai répondu : 'Non, je suis défoncé' / Je regarde la nana, elle a dit : 'Moi aussi'".

Elle confirme sur Twitter

Et comme si les paroles du feat. entre le rappeur US et Ed Sheeran n'était pas assez clair, l'héroïne du dessin-animé Disney a même confirmé être bi sur un autre réseau : Twitter. Celle qui a joué Ariel pour le programme musical The Little Mermaid Live ! diffusé à la télévision américaine et tourné dans le film Netflix Sorta Like A Rock Star a en effet été questionnée sur sa sexualité. Un internaute a demandé dans un tweet : "Tu fais beaucoup d'efforts pour être toujours honnête. Est-ce que tu aimes les filles ?". Ce à quoi Auli'i Cravalho a répondu avec franchise : "Si je peux te diriger vers mon TikTok...".