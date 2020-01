Eminem dégaine l'album surprise "Music To Be Murdered By", découvrez le clip "Darkness"

Il y a quelques jours, le producteur S1 (ou Symbolic 1) laissait entendre qu'Eminem préparait un album pour 2020 : "Je n'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet mais je travaille beaucoup avec Eminem. Les artistes sont toujours très discrets et secrets, mais je sais juste qu'il a battu beaucoup de records, alors nous verrons bien ce qu'il se passera." Un très bon teasing, mais on ne s'attendait pas à ce que Marshall Mathers dégaine son nouvel opus, un an et demi après "Kamikaze", aussi tôt. Eh oui, Eminem est comme ça : il adore travailler dans la plus grande discrétion et surprendre ses fans.

Eminem de retour avec "Music To Be Murdered By"

Contrairement à "Revival", qui avait connu un accueil décevant en 2018, "Music To Be Murdered By" est accueilli avec enthousiasme sur les réseaux sociaux. Et alors que Slim Shady réglait ses comptes dans "Kamikaze", il a décidé d'aborder des sujets plus importants dans son nouvel album.

Il y parle notamment des fusillades qui éclatent presque quotidiennement aux Etats-Unis comme on peut le voir sur la pochette inspirée d'Alfred Hitchock. Pour transmettre des messages forts, Eminem s'est entouré d'Ed Sheeran, avec qui il a déjà collaboré sur les morceaux River et Remember The Name, Juice WRLD, mort le 8 décembre 2019, Skylar Grey, Don Toliver, Anderson, Paak, Royce Da 59, Q-Tip, Black Thought ou encore de Dr Dre pour 7 prods. On ne change pas les bonnes habitudes.