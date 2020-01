Eminem : un nouvel album en 2020 ?

En décembre 2017, Eminem pensait revenir en force avec son album "Revival", mais malheureusement pour lui, son projet a été descendu par la critique. L'accueil a été plutôt mauvais du côté des fans et des journalistes malgré les morceaux efficaces River en feat avec Ed Sheeran, Walk on Water avec Beyoncé et Framed. Un an plus tard, Slim Shady a décidé de régler ses comptes avec tous les haters avec l'opus surprise "Kamikaze" composé des titres Venom, Good Guy avec Jessie Reyes, Fall et Lucky You. Un discours entendu et bien reçu par ses admirateurs.

Eminem en pleine préparation d'un nouvel album

Après cette parenthèse du flop et de la vengeance, Eminem, qui a collaboré une deuxième fois avec Ed Sheeran sur "No. 6 Collaborations Project", semble prêt à passer à autre chose et à aller de l'avant. Il aurait d'ailleurs repris le chemin du studio pour travailler sur son nouvel album, le onzième de sa carrière, si l'on en croit son producteur S1 (ou Symbolic 1). "Je n'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet mais je travaille beaucoup avec Eminem. Les artistes sont toujours très discrets et secrets, mais je sais juste qu'il a battu beaucoup de records, alors nous verrons bien ce qu'il se passera", a-t-il confié à Hip Hop N More avant d'ajouter que l'opus pourrait sortir cette année. Eminem n'a rien confirmé pour le moment.